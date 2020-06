Kicillof: la pandemia “no va a detener la actividad económica en la provincia”

“El acceso al crédito es la palanca más importante en la actividad agropecuaria que no es continua, sino que reconoce ciclos naturales”, precisó y evaluó que el productor “necesita no sólo acceder al capital y a insumos, sino subsistir hasta el momento de la venta”.

Destacó que el municipio de Tapalqué se encuentra en la fase 5 de la pandemia porque no tuvo casos de coronavirus y valoró que “los vecinos y vecinas no han dejado ni un minuto de cuidarse, de prepararse”.

