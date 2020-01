La Casa Real de la Moneda británica sacará una edición especial homenaje a Queen

View this post on Instagram

Four friends who rewrote the rules of rock. The first coin in our Music Legends Collection celebrates British rock royalty and global superstars – Queen! The first band to feature on a UK coin, click the link in our bio to add a special kind of magic to your collection. . . . @rogertaylorofficial @brianmayforreal @officialqueenmusic #Queen #BrianMay #RogerTaylor #Music #Coins #Band #Bands #CoinCollector #CoinCollecting #Numismatist #Numismatists #RockBand #RocknRoll #MusicLegends #TheRoyalMint #RoyalMint #Coin #Mint