Peligra la segunda temporada de ATAV

Puras malas noticias son las que recibe por estas horas Adrián Suar, director artístico del Trece. A la catástrofe de los números de su pantalla por los que decidieron levantar el programa Turno Tarde a dos semanas de su debut, ahora se suma que podría tener que abortar el proyecto de la segunda temporada de ATAV por culpa de la China Suárez y Benjamín Vicuña.

Sucede que tras su separación en agosto pasado, y el posterior escándalo del Wandagate, la relación entre los actores no es la mejor que digamos. Y si hay algo que el chueco Suar tiene claro es que para poder concretar la ansiada segunda temporada de la exitosa Argentina, tierra de amor y venganza -ATAV- precisa contar tanto con la China Suárez como con Benjamín Vicuña, ya que fueron dos de los protagonistas vitales de la historia.

El problema radicaría, según la sección La Pavada de Crónica, en que la ex pareja no aceptaría compartir trabajo juntos, motivo suficiente para hacer naufragar esta segunda parte de la novela de época que marcó el última gran éxito de la productora de Adrián Suar en 2019.

En tanto, a este trascendido se suma que hace poco la pre producción de la ficción se habría puesto en pausa lo que acrecienta y confirmaría los rumores de no concreción de ATAV 2, al menos esa sería la realidad al día de hoy.

Gonzalo Heredia sorprendió a todos tras dar los motivos por los que no volvería a ATAV

Gonzalo Heredia sorprendió hace algunas semanas al contar los motivos por los que le diría que no a una eventual propuesta para realizar la segunda temporada de Argentina Tierra de Amor y Venganza, ATAV.

En medio de la ola de rumores sobre la posibilidad de que la ficción de Adrián Suar vuelva a ser producida, el actor despejó dudas sobre su personaje. “Hasta ahora no me llamó nadie“, afirmó Gonzalo Heredia, quien se encuentra realizando la obra teatral Desnudos en la capital metropolitana.

“Con ATAV, si tuviera que hacer el mismo personaje tendría como 60 años. Ya no llego, no le puedo mentir a la gente que soy el hijo del personaje que hice“, reconoció entre risas en Implacables, el programa que conduce Susana Roccasalvo en El Nueve. Y admitió: “No me da el físico. Se me cae la cara, no podría mentirle a la gente“. En la ficción el le daba vida a Aldo Moretti, quien tenía un romance con Raquel (interpretada por La China Suárez).

ATAV se emitió desde el 11 de marzo de 2019 al 30 de noviembre del mismo año. Fue una novela de época y tuvo gran repercusión en la pantalla del Trece. (Primicias ya)

