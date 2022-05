Retomarán la búsqueda de Tehuel, el joven trans desaparecido desde marzo de 2021

La Justicia ordenó retomar la búsqueda de Tehuel de la Torre, el joven trans desaparecido en marzo de 2021, por lo que efectivos de la policía bonaerense, de la Federal y de Gendarmería realizarán rastrillajes en distintas zonas de la localidad de Alejandro Korn, partido de San Vicente, que ya habían sido requisadas meses atrás, informaron fuentes judiciales.

Los procedimientos fueron dispuestos por la fiscal de San Vicente Karina Guyot, en el marco de una causa derivada de la principal, ya elevada a juicio con dos detenidos y acusados por el delito de “homicidio doblemente agravado por odio a la orientación sexual e identidad de género”.

Más allá de que para la fiscalía Tehuel fue asesinado por los dos ahora detenidos, Luis Alberto Ramos (37) y Oscar Alfredo Montes (46), aún resta hallar su cuerpo y por ese motivo se retomó la búsqueda a requerimiento de la fiscal Guyot y del juez de Garantías Martín Rizzo.

Es que en marzo último, cuando el magistrado resolvió elevar a juicio la causa mantuvo el desdoblamiento del expediente “con el objetivo de continuar con la búsqueda de la víctima”.

“La Justicia no está haciendo nada, si no la apuramos nosotros no hace nada”, dijo a Télam Andrés de La Torre, padre de Tehuel, y añadió: “Espero que en los lugares donde ya se investigó no salga nada nuevo porque van a tener muchos problemas”.

Hasta el momento, todas las búsquedas realizadas no arrojaron resultados respecto del hallazgo del joven, aunque sí se encontraron elementos que llevaron a la imputación de los dos hombres que serán sometidos a juicio, entre ellos pertenencias del joven.

“Todo lo que hicieron lo hicieron mal. Si a Tehuel le quitaron la vida y está enterrado en algún lugar de Alejandro Korn le pasaron por arriba sin darse cuenta porque en los rastrillajes iban jugando, hablando con el celular”, aseguró el padre, a quien todavía no le habían informado en qué consistirán los nuevos operativos que empezarán el lunes próximo.

Para el hombre, en el caso de que lo busquen “muerto” los rastrillajes deberían centrarse en esa zona del partido de San Vicente, pero en el caso que estuviera viva “se perdieron todos los rastros”.

“Si Tehuel está vivo quién sabe dónde está y cuando no sirva más le van a quitar la vida. Eso pasa con las organizaciones de trata de personas. Si no habla alguien va a ser difícil encontrarlo”, expresó Andrés, quien criticó la “demora” en notificar a las zonas de fronteras sobre su búsqueda, realizada a los “tres meses y medio” desde su desaparición.

A principios de mayo, el Gobierno bonaerense recordó que sigue vigente la recompensa de 5 millones de pesos ofrecida por el Ministerio de Seguridad de la Nación para quienes brinden datos útiles que ayuden a encontrar a Tehuel De La Torre.

Las personas que puedan suministrar datos que contribuyan a hallarlo deben comunicarse telefónicamente al número de acceso rápido 134, correspondiente al Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas ordenada por la Justicia, del Ministerio de Seguridad.

Tehuel fue visto por última vez por sus familiares en la tarde del 11 de marzo de 2021, cuando dejó su casa de la localidad bonaerense de San Vicente para encontrarse en Alejandro Korn con Luis Alberto Ramos, un hombre que tenía un antecedente de homicidio en ocasión de robo que le había prometido trabajo como mozo.

Según pudo reconstruir la investigación, el joven llegó a la casa de Ramos donde permaneció algún tiempo y posteriormente ambos se dirigieron al domicilio de Oscar Alfredo Montes.

Tanto Ramos como Montes permanecen detenidos por “homicidio agravado por odio a la identidad de género”, pero durante la indagatoria insistieron en que Tehuel se marchó por sus propios medios del lugar y no tienen ninguna responsabilidad en su desaparición.

Hasta ahora, los numerosos allanamientos y rastrillajes sólo permitieron encontrar el teléfono, la campera y una mancha de sangre de Tehuel en la casa de Ramos.

La causa fue elevada a juicio oral con Montes y Ramos como principales acusados del “homicidio agravado por odio a la orientación sexual e identidad de género”, que prevé una pena de prisión perpetua.

