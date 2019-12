El dólar blue presentó una fuerte alza y llegó a los $80

El dólar blue presentó una fuerte alza luego de las fiestas y llegó a una de sus cotizaciones más altas de los últimos días. El mismo actualmente presenta un valor de $80. Se trata del máximo nominal histórico en sintonía con el “dólar solidario” tras la aplicación del 30% al minorista oficial.

El pasado lunes, antes de que se pausaran las operaciones financieras, la moneda tuvo un alza del 4,7% y hoy se le agregan 1,6% horas previas al cierre. Esta alza se presenta después de la puesta en vigencia del impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria.

El impuesto al turismo que afecta a la cotización del dólar

El Gobierno implementará un recargo del 30% en las compras al exterior -según sostuvo el flamante Jefe de Gabinete-, a gastos en dólares o que tienen origen en dólares. Martín Tetaz, el economista de Lanata Sin Filtro, explicó de forma exhaustiva la nueva medida: “No es un desdoblamiento formal cambiario, acá hay fines recaudatorios así que se trata de un impuesto liso y llano. Lo que quieras pagar con la tarjeta de crédito o débito afuera se va a pagar con este impuesto. Si el impuesto es más alto que la brecha cambiaria, provocas un incentivo para que todos compren “dolar blue” y nadie pague con tarjeta. Lo más razonable es que el impuesto esté más cerca del 20% para que esté cerca de la brecha“.

A su vez, el presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Aldo Elías criticó la medida: “Lo estamos tomando mal, es una medida que va a afectar la actividad turística de todo el país, no va a favorecer la industria turística local en lo más mínimo: La conectividad es decisiva para hacer crecer las actividades regionales e incentivar el turismo. La ecuación a la linea aérea no le cierra. Tiene que mirar esto a largo plazo, en lo inmediato lo que gana es la situación del momento. No hay forma que no traiga inflación“.

